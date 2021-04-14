الملك محمد السادس

الرئيس الغابوني يبرق الملك: متمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة

2021-04-14 / 1:49 مساءً
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الغابون فخامة علي بونغو أونديمبا، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب علي بونغو، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، وبمزيد من الازدهار للشعب المغربي الشقيق، سائلا الله العلي القدير، بأن يمن على جلالة الملك بسابغ نعمه، وأن يسدد خطاه من أجل تحقيق ازدهار المملكة وإشعاعها.

وأضاف بونغو “ويطيب لي في الختام، أن أغتنم هذه المناسبة السعيدة، للإعراب عن متمنياتي بأن تتوطد أواصر الأخوة والصداقة المتميزة والتعاون متعدد الأشكال، التي تجمع شعبينا لما فيه مصلحة بلدينا”.

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