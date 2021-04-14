صورة تعبيرية

12 قتيلا و2355 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2021-04-14 / 1:18 مساءً
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هبة بريس

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 2355 آخرون بجروح، إصابات 81 منهم بليغة، في 1760 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 أبريل 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و268 مخالفة، وإنجاز 11 ألف و130 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و138 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و708 ألفا و175 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4098 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6923 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 109 مركبة.

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