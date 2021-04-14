هدى الغالي

طبيبة مغربية: الوضعية الوبائية لكورونا بسويسرا مزرية مقارنة مع المغرب

2021-04-14 / 12:04 مساءً
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هبة بريس

وصفت الطبيبة المغربية المقيمة بسويسرا، هدى الغالي، الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بالدولة السويسرية ب”المزرية” مقارنة مع المغرب، لافتة الى أن أعداد الإصابات تزايدت بشكل مقلق خلال الأسابيع الأخيرة خصوصا مع ظهور السلالة المتحورة.

وتحدتث الطبيبة هدى ابنة مدينة القنيطرة لهبة بريس، عن مشوارها الدراسي ومسيرتها المهنية من المغرب إلى سويسرا، مشددة على أن بلدها قدم لها تعليما وتكوينا تفتخر به في بلاد المهجر.

وأضافت الطبيبة هدى الغالي، أن الكفاءات المغربية بالخارج تقدم صورة مميزة عن بلدها خصوصا في المجال الطبي، الذي يعرف اختلافا فقط في البنية التحتية واللوجيستيكة مع دول الخارج، غير أنه يتوفر على كفاءات وطاقات عالية في كافا البلدان.

الحوار الكامل مع الطبيبة المغربية تجدونه في الرابط التالي

 

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