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الخارجية التركية: مرحلة جديدة في علاقاتنا مع مصر بدأت

2021-04-14 / 11:36 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا ومصر، مشيرا إلى احتمال إجراء زيارات ومباحثات متبادلة.

وقال تشاووش أوغلو في تصريحات للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن هناك اجتماعًا تركيًا – مصريًا مرتقبًا على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، وإن العمل جار لتحديد الموعد.

وأضاف: “مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر، وقد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار”.

وأشار الوزير إلى أن مسألة تعيين سفير لدى مصر لم تتم مناقشتها بعد، لكن يمكن طرح الموضوع في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى مساعدي وزيري الخارجية.

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