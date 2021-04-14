نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية ورياح قوية اليوم الأربعاء وغدا الخميس

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات مطرية رعدية قوية وهبات رياح قوية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية رعدية قوية (من 30 إلى 60 ملم) ستهم، اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم غد الخميس، أقاليم الحوز والحسيمة وأزيلال وبني ملال وبركان وبولمان ودرويش وقلعة السراغنة وفاس والفقيه بن صالح و جرسيف وإفران وخنيفرة وخريبكة وميدلت والناظور وصفرو وتاونات و تاوريرت وتازة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المحتمل أن تهم بعض الأمطار المعتدلة (من 15 الى 25 ملم) خلال نفس الفترة الزمنية أقاليم، الحاجب وجرادة والخميسات ومكناس ومولاي يعقوب ووجدة-أنجاد، وستكون هذه الأمطار الرعدية مصحوبة محليا بهبات رياح وتساقط البرد.

كما ينتظر، حسب النشرة الانذارية، هبوب رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم/س)، اليوم الأربعاء، بأقاليم آسا – الزاك وبولمان والرشيدية وفكيك وجرادة وميدلت وورزازات وتنغير ومرتفعات تارودانت وطاطا و تزنيت.

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