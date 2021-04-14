المغرب يعلق رحلاته الجوية مع تونس

هبة بريس

قررت السلطات المغربية، الثلاثاء 13 أبريل، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تونس بسبب تفشي فيروس كورونا حتى إشعار آخر، ابتداء من 15 أبريل الجاري.

وذكر المكتب الوطني للمطارات، أن هذا القرار يسري على المسافرين القادمين من تونس عبر دول أخرى.

هذا وكانت المغرب قد أعلنت تعليق الرحلات من وإلى عدد من الدول لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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