جون أفريك: قائد البوليساريو قتل باستعمال طائرة “إف 16” مغربية

هبة بريس

كشفت مجلة “جون أفريك” تفاصيل مقتل الداه البندير أحد القادة العسكريين لجبهة البوليساريو، على يد القوات المسلحة الملكية.

وذكرت المجلة، أن القوات المسلحة الملكية رصدت تحركات مشبوهة للقائد العسكري للبوليساريو الداه البندير رفقة مجموعة من العناصر، على متن سيارات رباعية الدفع ومدرعات خفيفة، من خلال طائرة مراقبة من طراز ’هرانك’ بدون طيار قرب الجدار الرملي العازل، قبل أن تستهدفهم غارة جوية، نفذت بطائرة F16، ليتم تدمير الهدف بالكامل.

ونقلت المجلة، عن مسؤول مغربي رفيع المستوى قوله: “لسنا في حالة حرب، لكن هناك خطوط حمراء يجب عدم تجاوزه وهذه العملية تحذيرلأي تدخل عدائي سوف يستدعي استجابة فورية منا”.

وأضافت أن عملية قتل البندير في غارة عسكرية، تعتبر العملية الأهم التي تستهدف كادرا كبيرا في جبهة البوليساريو، طوال 30 سنة المنصرمة.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3