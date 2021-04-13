السفارة الفرنسية تنفي التدخل في الشأن السياسي الجزائري
الصورة من الارشيف

السفارة الفرنسية تنفي التدخل في الشأن السياسي الجزائري

2021-04-13 / 11:16 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

نفت السفارة الفرنسية في الجزائر،اليوم الثلاثاء، تدخل السفير الفرنسي في الشأن السياسي الجزائري.

وأضافت السفارة في بيان لها، جاء ردا على مقال صدر في إحدى الصحف الوطنية، أن السفير فرانسوا غوييت لم يحث أي حزب سياسي على اتخاذ موقف محدد من الانتخابات في الجزائر.

وأوضح نفس البيان أن اللقاءات التي يقوم بها السفير مع مختلف التشكيلات السياسية تهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين، مضيفا أنها مهام يقوم بها كل سفير في منصبه.

وشدد البيان على أن السفير فرانسوا غوييت يقوم بهذه المهام في إطار الاحترام التام للسيادة الجزائرية.

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