حادثة سير بالبيضاء
الصورة تعبيرية

حادثة سير تودي بأرواح خمسة أشخاص بالدار البيضاء

2021-04-13 / 10:10 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أودت حادثة سير وقعت قبل قليل من يومه الثلاثاء 13 أبريل 2021، على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين حي المستقبل بسيدي معروف و حي النسيم بالدارالبيضاء، بحياة خمسةأشخاص و إصابة اثنين آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن الحادثة نتجت بعد اصطدام قوي بين أربع سيارات بسبب عدم احترام قانون السير، الأمر الذي عجل بوفاة خمسة أشخاص ونقل إثنين من المصابين على وجه السرعة في حالة حرجة للمستعجلات .

هذا، واستنفر الحادث المذكور، عناصر الوقاية المدنية و السلطات الأمنية التي حضرت إلى عين المكان مع فتح تحقيق فتح تحقيق في الحادثة، فيما جرى نقل السيارات المتضررة صوب المحجز البلدي قصد تسهيل عملية المرور.

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