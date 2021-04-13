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احتجاجات بالمضيق

المضيق.. مسيرة ليلية للمطالبة باقامة صلاة التراويح

2021-04-13 / 9:48 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

شهدت مدينة المضيق، مساء اليوم الثلاثاء 13 أبريل، مسيرة لعشرات من المواطنين الذين طالبوا باقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو توثق لعشرات من المواطنين الذين احتشدوا بشارع عبد الكريم الخطابي بمدينة المضيق، رغم حالة قانون حالة الطوارئ الذي يمنع التجمهر والتجول بعد الساعة الثامنة مساء.

جدير بالذكر أن الحكومة قد أقرت تشديد قيود واجراءات الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا ومن بينها حظر التنقل الليلي بعد الساعة الثامنة طيلة شهر رمضان بالاضافة الى منع اقامة صلاة التراويح واغلاق المقاهي والمطاعم.

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تعليق واحد

  1. الجهل من الصعب الانتصار عليه وخصوصا اذا كان المجتمع جد متدين ويربط كل المسائل الغريبة عنه والمحيطة به وحياته ومستقبله بالدين

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