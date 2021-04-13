مخيمات “البوليساريو” أرض خصبة للتطرف
الصورة من الأرشيف

مجلة ايطالية : مخيمات “البوليساريو” أرض خصبة للتطرف

2021-04-13 / 8:25 مساءً
1
هبة بريس ـ و م ع

اكد الصحفي والخبير الإيطالي في العلاقات الدولية، ماورو إنديليكاتو، أن اليأس والقمع السائدين في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها ميليشيات “البوليساريو”، يجعل منها أرضا خصبة للتطرف.

وأوضح الخبير الإيطالي، في مقال نشرته المجلة المتخصصة في التحليل السياسي “إنسايدوفر”، أنه “على الرغم من وجود صعوبات تتعلق بهوية مختلف الجماعات الجهادية النشطة في المخيمات، وعدم إمكانية تواصل المراقبين الدوليين مع الساكنة الصحراوية المحتجزة في تندوف منذ أزيد من 40 عاما، فإن معدل الفقر المرتفع للغاية، والحرمان من الحرية والحقوق الأساسية، واليأس المتنامي السائد هناك، يحول هذه المخيمات إلى أرض خصبة للتطرف”.

وأكد إنديليكاتو أن تكاثر هذه الجماعات الجهادية التي تجند الشباب المنحدرين من مخيمات تندوف، “يشكل تهديدا حقيقيا، كما تؤكد ذلك تقارير المراقبين الدوليين، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن بمنطقة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا برمتها”.

وتطرق، في هذا الصدد، للمخاطر التي تشكلها الجماعات الإرهابية المنتشرة عبر كامل أرجاء الساحل، مذكرا بالمجزرة التي ارتكبها الجهاديون في 21 مارس الماضي، والتي راح ضحيتها 137 شخصا في قرى النيجر على الحدود مع مالي.

وأشار إلى أن “منطقة الساحل الصحراوية الهشة وغير المستقرة تماما، مهددة باستمرار بفعل النشاط الإرهابي المتزايد للجماعات الانفصالية، الميليشيات والجهاديين الذين يغذون طموح إقامة دولة إسلامية حقيقية في المنطقة”.

وفي هذا السياق، لفت الانتباه إلى انتشار التنظيمات الإجرامية المتخصصة في تهريب المخدرات، والخطف، والاتجار بالبشر، واختلاس المساعدات الإنسانية في هذه المنطقة التي تتميز بظروف مناخية صعبة، وبالفقر والفساد وانعدام الأمن.

وفي نونبر، يضيف الخبير الإيطالي، أثار مقطع فيديو مخاوف شتى، والذي يظهر خطري علوح، أحد ممثلي “البوليساريو”، وهو يحرض الحشود بنبرة وعبارات شبيهة بالخطاب الذي يستخدمه الجهاديون، على تفجير أنفسهم في وجه أهداف مدنية بالمغرب.

وأشار إلى أن أحد أخطر الإرهابيين في منطقة الساحل، وهو عدنان أبو وليد الصحراوي، عضو مجموعة “البوليساريو” المسلحة وزعيم المنظمة الإرهابية للدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، هو من مواليد تندوف بمخيمات “البوليساريو”.

وسلط الخبير الإيطالي، في هذا الصدد، الضوء على دعوة المغرب للجزائر، التي تحتضن وتمول “البوليساريو”، للجلوس إلى طاولة الحوار بشأن الخلاف حول الصحراء، في سياق تطبعه التحديات الأمنية المطروحة في منطقة الساحل.

وأبرز أن “المغرب، البلد المستقر الوحيد في منطقة تعمها الثورات والحروب الأهلية، أطلق منذ عدة سنوات استراتيجية مندمجة في سياق الحرب العالمية على الإرهاب الإقليمي والدولي، والتي تأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تؤدي إلى التطرف والإرهاب، استراتيجية وطنية تقوم على ثلاث ركائز: نهج وقائي واستباقي، إقامة العديد من مشاريع التنمية الوطنية، وإعادة هيكلة الحقل الديني”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارجاء محاكمة جزائريين أهانوا أطفالا ووصفوا المغربيات بـ”العاهرات

ارجاء محاكمة جزائريين أهانوا أطفالا ووصفوا المغربيات بـ”العاهرات

2021-04-14 / 8:46 مساءً
Photo of بوعياش توقع اتفاقية لتعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين

بوعياش توقع اتفاقية لتعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين

2021-04-14 / 7:04 مساءً
Photo of اكادير : نقل ” معتقلة مسنة ” الى المستشفى بعد 12 يوم من إضرابها عن الطعام

اكادير : نقل ” معتقلة مسنة ” الى المستشفى…

2021-04-14 / 6:37 مساءً
Photo of الـ “PPS” يُطالب الحكومة بتمكين آلاف المواطنين من مواجهة نفقات رمضان

الـ “PPS” يُطالب الحكومة بتمكين آلاف المواطنين من مواجهة…

2021-04-14 / 5:53 مساءً
Photo of البام يُطالب بخصم جزء من دعم الدولة للأحزاب لمساعدة المتضررين من الإغلاق

البام يُطالب بخصم جزء من دعم الدولة للأحزاب لمساعدة…

2021-04-14 / 5:32 مساءً
Photo of تسجيل 640 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 640 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال…

2021-04-14 / 4:49 مساءً
Photo of تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-14 / 4:46 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 703 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل 703 اصابة جديدة بـ”كورونا”

2021-04-14 / 4:38 مساءً
Photo of مواد غذائية منتهية الصلاحية تغزو الاسواق والرقابة ضعيفة

مواد غذائية منتهية الصلاحية تغزو الاسواق والرقابة ضعيفة

2021-04-14 / 3:51 مساءً
Photo of معلومة(1).. لماذا سميت مراكش بهاته التسمية أول مرة؟

معلومة(1).. لماذا سميت مراكش بهاته التسمية أول مرة؟

2021-04-14 / 3:27 مساءً

تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    هل التلفيق يصمد أمام الحقائق !!!؟؟؟
    ” فإن معدل الفقر المرتفع للغاية، والحرمان من الحرية والحقوق الأساسية، واليأس المتنامي السائد هناك، يحول هذه المخيمات إلى أرض خصبة للتطرف”. انتهى الاقتباس
    ورغم هذه الصورة القاتمة التي نسجها الكاتب من وحي خياله، فإنه لم يحصل لحد اليوم أن أعلن ( بضم الألف وسكون العين ) في العالم توقيف إرهابي واحد من الصحراء الغربية.
    ولتصويب الكاتب فإن الصحراوين لم تخطفهم الجزائر من الصحراء الغربية واحتجزتهم في تندوف رغم إرادتهم، بل فروا من جحيم الحرب ولجئوا إلى الجزائر من هول ما عانوه من الظلم والعذاب على يد المحتل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق