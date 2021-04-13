اعتقال رجل يحمل فأسا قرب قصر باكنغهام
الصورة تعبيرية

بريطانيا.. اعتقال رجل يحمل فأسا قرب قصر باكنغهام

2021-04-13 / 7:48 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنها ألقت القبض على رجل كان يحمل فأسا في “ذي مول”، وهو طريق مركزي يربط قصر باكنغهام بميدان ترافالغار، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت شرطة العاصمة إن “ضباط الشرطة كانوا يقومون بدورية في المركز التجاري حوالي الساعة 18:30 مساء اليوم، عندما شاهدوا رجلا يحمل فأسا، وعلى الإثر تم اعتقال الرجل الذي يعتقد أنه في الأربعينات من عمره، للاشتباه في حمله سلاحا هجوميا”.

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