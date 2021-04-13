التوفيق: ميزانية وزارة الأوقاف تطورت لكنها تبقى غير كافية

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على أن ميزانية الوزارة تطورت إلا أنها تبقى غير كافية، مشيرا الى أنها تحتاج إلى ثلاث أضعاف الميزانية الموجودة حاليا.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن ميزانية القيمين الدينيين انتقلت من 6 مليون درهم إلى حوالي مليار و430 مليون درهم.

وفي نفس السياق، أكد الوزير على أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين وضعية القيمين الدينيين بتعليمات من جلالة الملك، مشيرا الى أن وضعيتهم الحالية أحسن بكثير من السابقة.

وشدد التوفيق على أن الحكومة تعمل على تعزيز الميزانية في أفق تحسين وضعية جميع المنتسبين للقطاع في استمرار تام مع الصيرورة المتواصلة.

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