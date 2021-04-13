بعد تلقيها لقاح كورونا…فاطمة الزهراء العروسي:”فخورة ببلدي و بملكي”

نجلاء مزيان - هبة بريس

شاركت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات خبر تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

و نشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستوري تطرقت فيه لسبب تلقيها جرعة من اللقاح رغم عدم وصولها للسن المسموح به و هو 56 سنة.

و أكدت العروسي عبر نفس المنصة أن كل من يعاني من أمراض مزمنة له حق التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا رغم صغر سنه.

و أضافت عبر تدوينة نشرتها :”تلقيت اليوم الحمد لله جرعة من لقاح كورونا فخورة ببلدي و فخورة بملكي تنظيم محكم و عناية فائقة من طرف الاطقم الطبية شكرا لكم”.

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