بعد تلقيها لقاح كورونا…فاطمة الزهراء العروسي:”فخورة ببلدي و بملكي”
نجلاء مزيان - هبة بريس
شاركت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات خبر تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
و نشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستوري تطرقت فيه لسبب تلقيها جرعة من اللقاح رغم عدم وصولها للسن المسموح به و هو 56 سنة.
و أكدت العروسي عبر نفس المنصة أن كل من يعاني من أمراض مزمنة له حق التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا رغم صغر سنه.
و أضافت عبر تدوينة نشرتها :”تلقيت اليوم الحمد لله جرعة من لقاح كورونا فخورة ببلدي و فخورة بملكي تنظيم محكم و عناية فائقة من طرف الاطقم الطبية شكرا لكم”.
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تعليق واحد
كلمة حق لابد من قولها مادام الشئ بالشئ يذكر ففي مركز التلقيح بكزناية طنجة احسن تعامل و احسن استقبال و عملية التلقيح سلسة و غاية في الرقبي تجعلك تفتخر بالاطقم المشرفة .شكرا لكم