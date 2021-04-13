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النيابة العامة تدعو إلى الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث

2021-04-13 / 3:54 مساءً
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هبة بريس

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة.

جاء ذلك في دورية تحت عدد 11س/ر.ن.ع، تتعلق بتدبير برقيات البحث، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، باعتبارها من الإجراءات التي تلجأ النيابات العامة إلى تفعيلها في حالة تعذر الاهتداء إلى المشتبه فيهم المتواجدين في حالة فرار، بحيث يترتب عن سريان تلك البرقيات وتعميمها على الصعيد الوطني، توقيف الأشخاص الصادرة في حقهم.

ووفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة، فإن الدورية تشدد على الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها.

وتؤكد الدورية على التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضروراته ذلك، والقيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات.

ويحث رئيس النيابة العامة في الدورية، على المبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني، مع مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)، وبطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم، وعلى الحرص على إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم.

كما يدعو إلى التفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليمات بإلغائها متى ثبت وجود مبررات قانونية توجب ذلك.

وخلصت الدورية إلى أنه نظرا لما للموضوع من أهمية بالغة، لاتصاله بحماية الحقوق والحريات الأساسية الموكول للنيابات العامة حفظها وصونها، فإن هذه الرئاسة ستتولى تتبع تنفيذ الدورية بكل حرص، سعيا إلى تحقيق الأمن القضائي للأفراد.

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تعليق واحد

  1. اقولها بصراحة الدورية يتقطع على بعض التجاوزات في انجاز برقيات البحث لان هناك أشخاص يلقى عليهم القبض بناء على برقية بحث وهو لا يعلم وخصوصا في بعض القضايا الاقتصادية ، لأول مرة تنجز مثل هذه الدورية للحفاظ على كرامة المواطنة وننتظر من المشرفين اخراج قانون المسطرة الجنائية الوجود للتخفيف من الاكتضاض بداخل سجون المملكة التي تصرف عليها ميزانية وشكرا .

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