ليلى حديوي

ليلى الحديوي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

2021-04-13 / 3:36 مساءً
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هبة بريس - القسم الفني

وجهت الفنانة المغربية و عارضة الأزياء ليلى حديوي رسالة مؤثرة لوالدها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و أعربت حديوي من خلال رسالتها عن اشتياقها الكبير لوالدها، حيث نشرت صور تجمعها به معلقة عليها :”في رمضان اللهم أني اشتقت لروح أبي وضحكاته وأحاديثه ربي إن شوقي له يؤلمني ويبكيني فاجعل فقيدي سعيدا بجوارك يا أرحم الراحمين”.

و أضافت:” الى جميع من لهم مكانه في قلبي اهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى العلي القدير أن يبلغكم إياه وأنتم في أتم الصحه والعافيه”.

و الجدير بالذكر أن والد ليلى الحديوي، توفي سنة 2015 في حادث مأساوي أودى بحياة 19 حاجا وحاجة مغربية.

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