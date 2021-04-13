ليلى الحديوي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل
هبة بريس - القسم الفني
وجهت الفنانة المغربية و عارضة الأزياء ليلى حديوي رسالة مؤثرة لوالدها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.
و أعربت حديوي من خلال رسالتها عن اشتياقها الكبير لوالدها، حيث نشرت صور تجمعها به معلقة عليها :”في رمضان اللهم أني اشتقت لروح أبي وضحكاته وأحاديثه ربي إن شوقي له يؤلمني ويبكيني فاجعل فقيدي سعيدا بجوارك يا أرحم الراحمين”.
و أضافت:” الى جميع من لهم مكانه في قلبي اهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى العلي القدير أن يبلغكم إياه وأنتم في أتم الصحه والعافيه”.
و الجدير بالذكر أن والد ليلى الحديوي، توفي سنة 2015 في حادث مأساوي أودى بحياة 19 حاجا وحاجة مغربية.
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