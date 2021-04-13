لقاح كورنا
صورة تعبيرية

أمريكا توصي بتعليق التطعيم بلقاح “جونسون آند جونسون”

2021-04-13 / 1:45 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أوصت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتعليق التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح المطور من قبل شركة “جونسون آند جونسون”.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عبر موقعها في “تويتر” أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرتا بيانا مشتركا حول لقاح “جونسون آند جونسون”، يوصي بتعليق استخدامه “لاعتبارات احترازية”.

من جهتها، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن حالات الإصابة بجلطات دموية بعد التطعيم بلقاح “جونسون آند جونسون” تم الكشف عنها لدى ست نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما، وتوفيت إحداهن، فيما تم نقل مصابة أخرى إلى المستشفى وحالتها حرجة.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي 7 ملايين أمريكي تلقوا لقاح “جونسون آند جونسون” حتى الآن.

وكانت إدارة الدواء والغذاء أشارت سابقا إلى أنها لم تكشف عن وجود ارتباط سببي بين لقاح “جونسون آند جونسون” وجلطات دموية، فيما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنها بدأت دراسة مثل هذه الحالات لدى بعض متلقي اللقاح المذكور في أوروبا، وأن تحقيقا دقيقا سيتم إجراؤه في تقارير ذات الصلة.

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