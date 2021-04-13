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تزنيت : الرعاة الرحل يزحفون على الأخضر واليابس

2021-04-13 / 1:43 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

جمال “الرحل “تحصد ما زرعته ساكنة الجماعة الترابية لاربعاء الساحل بإقليم تزنيت، مما أجج غضب الساكنة من جديد من هذا الشبح الذي خيم على صدورهم لعقود من الزمن.

وتفاجأ الاهالي ب ” جحافل من الابل” تقتحم مداشرهم، وتفتك بشجر الأرݣان ومحاصيلهم الزراعية مصدر عيشهم الأساسية، ومواصلة استفزازاتهم، حيث يتم اطلاق الإبل في المناطق الفلاحية دون حراسة ولامبالاة . كما أنهم يشتكون من عدم تجاوب السلطات بشكل جدي مع نداءاتهم وشكاياتهم المتكررة، اذ يطالبونهم بالتدخل ووضع حد لهذه الاستفزازات المتوالية التي يقوم بها رعاة الرحل.

هذا وتسبب زحف قطعان الابل على المجالات الزراعية بدواوير اربعاء الساحل خلال اليومين الماضيين، في أضرار كبيرة بأشجار الأركان والصبار والمحاصيل البورية من الشعير و القمح .

وضع أصبح بما يشبه حرب اهلية غير معلنة، تتعمد التضييق على مصادر عيش الأهليين، ودفعهم للتخلي عن اراضيهم .إذ يهاجم الرعاة الرحل مع جحافل من قطعان الماشية ممتلكات السكان، ويعيثون فيها فساداً بدون احترام أي ضابط أو قانون، ولكن غير المفهوم هو تباطؤ السلطات في التدخل، وعدم انخراط الجهات المختصة في تطبيق القانون و ردع كل من يتسبب في تهديد شجرة الأرگان المحمية دولياً وحفظ حقوق ومصادر عيش الفلاحين الصغار ”.

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