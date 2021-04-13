سعد الشابي

رسميا .. تعيين التونسي سعد الشابي مدربا جديدا لنادي الرجاء

2021-04-13 / 12:42 مساءً
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هبة بريس

أعلن نادي الرجاء الرياضي الثلاثاء 13 أبريل عن تعاقده مع المدرب التونسي لسعد الشابي خلفا للمدرب السابق جمال السلامي.

وأكد النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعيين المدرب الجديد لقيادة الفريق بموجب عقد يمتد من لنهاية الموسم الرياضي الحالي قابل للتجديد.

وجدير بالذكر أن جمال السلامي مدرب الرجاء البيضاوي كان قد أبلغ المكتب المديري للفريق بقرار وضع حد لمسيرته معهم.

وقدم السلامي اعتذاره لعدم استجابة طلب مسؤولي النادي واللاعبين وقدماء المسييرين بالعدول عن قراره والاستمرار في القيادة الفنية للرجاء حتى نهاية الموسم الجاري.

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