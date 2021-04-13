بسبب الإضرابات.. فيدرالية تدعو للتدخل الفوري لإنقاذ الموسم الدراسي

هبة بريس

دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلامذة بالمغرب إلى التدخل الفوري لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي، بسبب الإضرابات المتكررة للأطر التربوية الذي تسبب في هدر الزمن المدرسي.

واعتبرت الفيدرالية في بلاغ لها، أن مقاطعة الأطر الإدارية لمجموعة من عمليات منظومة مسار قد يؤدي الى ضياع مصالح التلاميذ وأسرهم، مشددة على ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي وطمأنة الأسر بإصدار قرارات حول مستقبل بناتهم وأبناءهم، والإسراع بتنزيل وتحيين الأطر المرجعية.

وطالبت الفيدرالية بضرورة جعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، وفتح قنوات الحوار من أجل الحد من هدر الزمن المدرسي من خلال تسطير برنامج للدعم التربوي وتخصيص ميزانية لهذا الغرض في مثل هذه الظروف الاستثنائية، والإعلان عن تواريخ الامتحانات الإشهادية.

وأشارت الى أن اعتماد نظام بيداغوجي متعدد الصيغ أفرز تفاوتا ملحوظا في التحصيل الدراسي بين فئات المتعلمين، لافتة إلى غياب تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والخصوصي في اعتماد أنماط التعلم.

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