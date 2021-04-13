بسبب الإغلاق الليلي.. مقاهي تلجأ لبيع الخضر والفواكه خلال رمضان

هبة بريس - الرباط

لجأت عدد من المقاهي والمطاعم، بمختلف مدن ومناطق المملكة، إلى تغيير أنشطتها خلال الشهر الكريم بسبب قرار الحكومة القاضي بفرض الاغلاق الليلي المبكر لمكافحة فيروس كورونا.

واختارت عدد من المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات الصغيرة، بيع الخضر والفواكه والاستغناء عن تقديم المشروبات الساخنة والباردة والوجبات السريعة أيام قليلة قبيل بداية الشهر الكريم لتقليص تداعيات الأزمة التي يعانيها عدد من أرباب ومهنيي القطاع بسبب القرارات الحكومية.

كما فضلت عدد من المحلات الأخرى تحضير وبيع حلويات الشهر الكريم “الشباكية والبريوات وسلو وغيرها..”، إضافة الى تحضير ورقة البسطيلة وغيرها من حاجيات رمضان.

وفي هذا الصدد، كشف عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم أنهم لجأوا الى أنشطة بديلة للتخفيف من تبعات أزمة الجائحة، في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم المتمثلة أساسا في دعم القطاع أو تمديد ساعات العمل خلال الشهر الكريم.

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