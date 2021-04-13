الصحراء المغربية
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ساو تومي وبرانسيب.. نشر نصوص افتتاح سفارة الرباط وقنصلية العيون في الجريدة الرسمية

2021-04-13 / 9:59 صباحًا
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هبة بريس

نشرت جمهورية ساو تومي وبرانسيب الديمقراطية في جريدتها الرسمية ، النصوص القانونية المتعلقة بافتتاح سفارة في الرباط وقنصلية عامة في العيون.

وأعلنت ساو تومي وبرانسيب في الجريدة الرسمية رقم 31 ليوم الثلاثاء سادس أبريل ، أن مرسوم القانون رقم 10/2021 المتعلق بافتتاح سفارة بالرباط ، تمت مناقشته والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء يوم 25 مارس 2021 ، وتم إصداره في الخامس من أبريل 2021 من قبل رئيس الجمهورية إيفاريستو دو إسبيراتو سانتو كارفاليو ، موضحة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يتم نشره.

وجاء في الجريدة الرسمية ، أن إحداث هذه السفارة أملته الحاجة الملحة إلى إنشاء سفارة لجمهورية ساو تومي وبرانسيب الديمقراطية في الرباط ، عاصمة المملكة المغربية، ويشمل نفوذ اختصاصها مجموع تراب المملكة ودول أخرى يتم تحديدها.

ونصت الوثيقة الرسمية أيضا ، على أن مرسوم القانون رقم 11/2021 بشأن ” إنشاء القنصلية العامة لجمهورية ساو تومي وبرانسيب الديمقراطية في العيون بالمملكة المغربية ” تمت ماقشته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 25 مارس 2021 ، وتم إصداره من قبل رئيس الجمهورية في 5 أبريل 2021 “.

وافتتحت جمهورية ساو تومي وبرانسيب الديمقراطية ، في 23 يناير 2020 ، قنصلية عامة في العيون ، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، ونظيرته السانتومية إيلزا تيكسيرا دي باروس بينتو.

وقالت السيدة إيلزا تيكسيرا دي باروس بينتو ، بمناسبة افتتاح قنصلية عامة لبلادها بمدينة العيون ، إن هذا الحدث يعد ” لحظة تاريخية ستبقى راسخة في الأذهان ” في إطار العلاقات التي تجمع بلادها بالمغرب.

وأكدت أن هذا الفعل الدبلوماسي الذي يحمل دلالة كبرى ، يعكس فعلا رغبة جمهورية ساو تومي وبرانسيب الديمقراطية في تطوير علاقاتها أكثر مع المملكة في مختلف المجالات “في إطار روح من التعاون والصداقة “.

ويتعلق الأمر أيضا ، تقول الوزيرة ، بتشجيع تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإفريقي والدولي ، لافتة إلى “تواجد جالية هامة من جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية بالمغرب”.

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