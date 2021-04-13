في الصورة جون بايدن

بايدن يهنئ المسلمين: “رمضان كريم”

2021-04-13 / 9:46 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الاثنين، المسلمين بحلول شهر رمضان.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مع حلول هلال الشهر، تتقدم (السيدة الأولى) جيل وأنا بأحر تحياتنا وأطيب الأمنيات للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم .. رمضان كريم”.

وتابع: “نظرا لأن العديد من إخواننا الأمريكيين يبدأون الصيام غدا، فإننا نتذكر مدى صعوبة هذا العام في ظل وباء كورونا، حيث لا يمكن للأصدقاء والأحباء أن يجتمعوا معا للاحتفال، وستفتقد الكثير من العائلات أحباءها أثناء وجبات الإفطار”.

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