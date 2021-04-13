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تيفلت .. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف شخص هدد مواطنين ب”سكين”

2021-04-13 / 9:17 صباحًا
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هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت، أمس الاثنين، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 24 سنة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة قد ضبطت المشتبه فيه متلبسا باعتراض سبيل المارة وتهديدهم بواسطة سكين على مستوى حي النرجس بمدينة تيفلت، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف المعني بالأمر وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الدراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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