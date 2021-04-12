الحاجب..اعتقال أستاذ متهم بهتك عرض تلميذاته

ع محياوي ـ هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي للحاجب حسب مصدر هبة بريس، أول أمس السبت، من اعتقال أستاذ للتعليم الإبتدائي للغة الفرنسية من مواليد 1959 متزوج وله طفلين، يتشبه تورطه في هتك عرض 4 تلميذاته قاصرات بتواريخ مختلفة، آخرها الأسبوع الأخير من مارس المنصرم، بإحدى المدارس بإقليم الحاجب بجماعة قروية .

وبحسب ذات المصدر ، فقد جرى اعتقال المتهم بعد الشكاية التي تقدمت بها عائلات 4 تلميذات في 8 من الشهر الجاري لدى استئنافي مكناس، فيما فضل بعض ضحايا عدم تقديم شكاية ضد المشتبه فيه، “خوفا من انتشار الخبر والحفاظ على شرفهم”.

وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل قرار قاضي التحقيق بإيداعه سجن تولال في انتظار انعقاد أول جلسات البحث في 24 من الشهر المقبل.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0