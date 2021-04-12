لريسوني يناشد شقيقه سليمان رفع إضرابه.
في الصورة : احمد الريسوني

الريسوني يناشد شقيقه سليمان رفع إضرابه

2021-04-12 / 9:27 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

وجه الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة إلى شقيقه المعتقل سليمان الريسوني، الصحافي ورئيس تحرير جريدة “الأخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، يناشده فيها برفع إضرابه عن الطعام والماء.

وكتب أحمد الريسوني رسالة لشقيقه جاء فيها:

أخي وعزيزي سليمان سلمك الله وسلامه عليك.

أكتب لك هذه الكلمات وأنا لا أدري هل يمكن أن تصل إليك أم لا؟ لأن الحراسة والرقابة المضروبة على الكلمات أصبحت أشد مما هي عليه في الحدود والسواحل والمعابر الحدودية.

أود أن أؤكد لك أن لا أحد يجهل – سواء داخل المغرب أو خارجه – السبب الحقيقي والوحيد لاعتقالك والحيلولة بينك وبين الكتابة وإبداء آرائك، وأن الجميع يعلمون حقيقة التهم الخرافية، التي صنعت لك بعد أن تقرر اعتقالك والتنكيل بك.

عزيزي سليمان سلمك الله، كن على يقين أن المحنة التي أنت فيها ستكون عاقبتها لك بإذن الله بردا وسلاما.

لذلك أدعوك وأدعو زميلك عمر حفظه الله إلى الوقف الفوري لإضرابكما عن الطعام والشراب، فإن الله تعالى قد تكفل بإنصاف المظلومين والانتقام من الظالمين، ولو بعد حين.

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