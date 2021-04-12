الأربعاء 14 أبريل أول أيام رمضان بالمغرب

هبة بريس ــ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمملكة سيكون الأربعاء 14 أبريل 2021، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال ثبوتا شرعيا بعد مغرب اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1442 هـ، بعد مغرب الإثنين 29 شعبان 1442 هـ، موافق 12 أبريل 2021 م، فثبت عدم رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فإن فاتح شهر رمضان المعظم هو الأربعاء 14 أبريل 2021 م.

وبهذه المناسبة تتقدم ادارة وطاقم تحرير موقع “هبة بريس ” بأحر التهاني وأصدق المتمنيات ، لزوارها وقرائها الكرام.

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