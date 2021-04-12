الحنودي بعد اطلاق سراحه
في الصورة : المكي الحنودي

الحنودي بعد اطلاق سراحه : دوزت أحسن ويكاند فالاعتقال

2021-04-12 / 7:29 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

طمأن رئيس جماعة الوطا؛ المكي الحنودي،الراي العام وذلك من خلال تدوينة فيسبوكية قال فيها “إلى كل من سأل عني أقول أنني بخير ولله الحمد، أمضيت “أحسن “ويكاند”.

وأضاف الحنودي في خرجته “الفايسبوك” الجديدة “في كل لحظة لا أسمع إلا “سعادة الرايس ياك مخاصك شيحاجة؟ سعادة الرايس شنو نجيبو لك؟ سعادة الرايس أتاي ولا قهوة ؟” مردفا “شكرا لعناصر الدرك الملكي على المعاملة الطيبة، وشكرا لمن أمر بذلك”.

واضاف “شكرا لكل من آزرني من الأساتذة المحامون والأصدقاء وجل الرأي العام”، يسترسل رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، مسترسلا بالقول “أما العائلة فلا تحتاج لشكر”، مستدركا “أعتذر لم أستطع الإجابة على الكم الهائل من المكالمات والرسائل، وليخسأ الحاقدون والشامتون. حفظكم الله ورعاكم جميعا، ورمضان مبارك كريم”.

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