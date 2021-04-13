الصحة العالمية: جائحة كورونا بلغت “مرحلة حرجة”

هبة بريس - وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن جائحة فيروس كورونا بلغت “مرحلة حرجة” مع تسجيل ارتفاع لعدد الإصابات باطراد، مشيرة إلى أنه يمكن السيطرة عليه في “بضعة أشهر” في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الجائحة في المنظمة، ماريا فان خيركوف، “نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء. إن مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر. إنه يتنامى بشكل مطرد. ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد ستة عشر شهرا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلا فاعلة للسيطرة عليها”.

وقالت خيركوف، خلال لقاء صحافي، إن عدد الإصابات ارتفع الأسبوع الماضي بمعدل 9 في المائة على مستوى العالم، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 5 في المائة.

من جانبه، سجل المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن “هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي يشهد زيادة في عدد الإصابات، والأسبوع الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الوفيات”.

وأضاف “سجلنا الأسبوع الماضي رابع أكبر عدد من الإصابات في أسبوع واحد حتى الآن. وقد شهد العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط زيادة حادة في عدد الإصابات. هذا على الرغم من إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم”.

وذكر مجددا بأن اللقاحات أدوات “حيوية وقوية” لمكافحة الجائحة، لكنه دعا الدول والسكان إلى اتباع الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي ووضع الكمامات وغسل اليدين بانتظام والتهوية، وإجراء فحص الكشف عن الفيروس وتتبع المخالطين.

وقال غيبرييسوس “منظمة الصحة العالمية لا تريد أن ترى عمليات إغلاق لا نهاية لها. ولكن في الوقت الحالي، في العديد من البلدان، وحدات العناية المركزة مكتظة والناس يموتون، ويمكن تجنب ذلك تماما”.

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