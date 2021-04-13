الصورة من الارشيف

الصحة العالمية: جائحة كورونا بلغت “مرحلة حرجة”

2021-04-13 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن جائحة فيروس كورونا بلغت “مرحلة حرجة” مع تسجيل ارتفاع لعدد الإصابات باطراد، مشيرة إلى أنه يمكن السيطرة عليه في “بضعة أشهر” في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الجائحة في المنظمة، ماريا فان خيركوف، “نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء. إن مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر. إنه يتنامى بشكل مطرد. ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد ستة عشر شهرا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلا فاعلة للسيطرة عليها”.

وقالت خيركوف، خلال لقاء صحافي، إن عدد الإصابات ارتفع الأسبوع الماضي بمعدل 9 في المائة على مستوى العالم، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 5 في المائة.

من جانبه، سجل المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن “هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي يشهد زيادة في عدد الإصابات، والأسبوع الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الوفيات”.

وأضاف “سجلنا الأسبوع الماضي رابع أكبر عدد من الإصابات في أسبوع واحد حتى الآن. وقد شهد العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط زيادة حادة في عدد الإصابات. هذا على الرغم من إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم”.

وذكر مجددا بأن اللقاحات أدوات “حيوية وقوية” لمكافحة الجائحة، لكنه دعا الدول والسكان إلى اتباع الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي ووضع الكمامات وغسل اليدين بانتظام والتهوية، وإجراء فحص الكشف عن الفيروس وتتبع المخالطين.

وقال غيبرييسوس “منظمة الصحة العالمية لا تريد أن ترى عمليات إغلاق لا نهاية لها. ولكن في الوقت الحالي، في العديد من البلدان، وحدات العناية المركزة مكتظة والناس يموتون، ويمكن تجنب ذلك تماما”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايدن يهنئ المسلمين: “رمضان كريم”

بايدن يهنئ المسلمين: “رمضان كريم”

2021-04-13 / 9:46 صباحًا
Photo of إيطاليا: الشرطة تمنع احتجاج أصحاب الأعمال التجارية

إيطاليا: الشرطة تمنع احتجاج أصحاب الأعمال التجارية

2021-04-13 / 8:30 صباحًا
Photo of سقوط ضحايا بإطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تنيسي الأمريكية

سقوط ضحايا بإطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تنيسي…

2021-04-12 / 9:44 مساءً
Photo of فوضى في مطار ميامي بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية

فوضى في مطار ميامي بعد إلغاء أكثر من 100…

2021-04-12 / 7:38 مساءً
Photo of تونس.. تحديد شروط لإقامة صلاة التراويح في رمضان

تونس.. تحديد شروط لإقامة صلاة التراويح في رمضان

2021-04-12 / 3:26 مساءً
Photo of إسبانيا .. توقيف 20 شخصا متورطين في تهريب مهاجرين من المغرب

إسبانيا .. توقيف 20 شخصا متورطين في تهريب مهاجرين…

2021-04-12 / 2:52 مساءً
Photo of فرنسا .. مقتل شخص بإطلاق نار أمام مستشفى في باريس

فرنسا .. مقتل شخص بإطلاق نار أمام مستشفى في…

2021-04-12 / 12:44 مساءً
Photo of الجزائر: استجواب سعيد بوتفليقة في تهمة التأثير على قرارات العدالة

الجزائر: استجواب سعيد بوتفليقة في تهمة التأثير على قرارات…

2021-04-12 / 11:00 صباحًا
Photo of ميركل تلغي تسجيلها لتلقي لقاح أسترازينيكا

ميركل تلغي تسجيلها لتلقي لقاح أسترازينيكا

2021-04-12 / 9:50 صباحًا
Photo of بوادر أزمة بين الجزائر وفرنسا.. مسؤول جزائري يصفها بـ”العدو التقليدي”

بوادر أزمة بين الجزائر وفرنسا.. مسؤول جزائري يصفها بـ”العدو…

2021-04-11 / 10:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق