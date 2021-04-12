العثماني: أعلنا عن إجراءات رمضان قبل أسبوع ليتخذ الجميع ترتيباتهم

هبة بريس - الرباط

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، جاءت بعد تفكير وتريث كبيرين.

وأكد العثماني في كلمته بالجلسة المنعقدة بمجلس النواب يومه الاثنين، أن القرار جاء بتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرا الى أن الحكومة تعمدت الإعلان عنه قبل أسبوع من شهر رمضان، ليتخذ المواطنون من تجار ومقدمي خدمات وغيرهم ترتيباتهم.

واعترف العثماني بصعوبة القيود المفروضة على المواطنين، مشيرا الى أنها الحل الوحيد لحماية أرواحهم ولتفادي السيناريو الاسوء.

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