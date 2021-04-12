العثماني: أعلنا عن إجراءات رمضان قبل أسبوع ليتخذ الجميع ترتيباتهم
هبة بريس - الرباط
كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، جاءت بعد تفكير وتريث كبيرين.
وأكد العثماني في كلمته بالجلسة المنعقدة بمجلس النواب يومه الاثنين، أن القرار جاء بتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرا الى أن الحكومة تعمدت الإعلان عنه قبل أسبوع من شهر رمضان، ليتخذ المواطنون من تجار ومقدمي خدمات وغيرهم ترتيباتهم.
واعترف العثماني بصعوبة القيود المفروضة على المواطنين، مشيرا الى أنها الحل الوحيد لحماية أرواحهم ولتفادي السيناريو الاسوء.
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2 تعليقات
كان عليكم أن تمنعوا صلاة التراويح ليالي رمضان المبارك الكريم وصلاة القيام كذلك بكل مساجد المملكة المغربية،وبكل أماكن العبادة الأخرى على المصلين خوفا من مخلفات داء كوفيد السيئة؛ ولم يكن بد من تعطيل شعائر الله بمنع صلاتي العشاء والصبح مع الجماعة في المساجد ودور العبادة الأخرى؛ يمكنكم استدراك الموقف بالتراجع عن موقفكم هذا الذي يضر العابدين العباد الصالحين بشكل خاص، ويضر كل مرتادي المساجد لأن بيت الله هو معشش الأولياء.
Wach aljaliya mansiya ga3 haka dirona 7al nwaliw lkhadma amta3na