العثماني: مددنا قيود كورونا خلال شهر رمضان خوفا وحماية للمواطنين

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن تمديد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان جاء خوفا وحماية للمواطنين.

وأكد العثماني في كلمته بالجلسة المنعقدة بمجلس النواب يومه الاثنين، أن القرارات المتخذة جاءت بعد اجتماعات للجنة العلمية .

وأضاف العثماني، أن الحكومة قررت حظر التجول الليلي وتمديد التدابير الاحترازية خلال الشهر الكريم لاعتبارين “الاول يتمثل في أن الخبراء قدروا أن هذه الإجراءات ساهمت في التحكم في الوضعية الوبائية، ثانيا لأننا كنا نأمل في التخفيف من القيود في حالة التقدم في حملة التلقيح، لكن الخصاص في اللقاحات التي يشهده العالم دفعت الى تمديد هذه التدابير.

وأضاف رئيس الحكومة، أن انتشار السلالة المتحورة بشكل مقلق، ساهم أيضا في فرض قيود احترازية، مشددا على أن هذه الأخيرة غايتها حماية المواطنين من خطر موجه أخرى أو للتقليل من آثارها .

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