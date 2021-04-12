سعد الدين العثماني

العثماني: مددنا قيود كورونا خلال شهر رمضان خوفا وحماية للمواطنين

2021-04-12 / 4:57 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن تمديد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان جاء خوفا وحماية للمواطنين.

وأكد العثماني في كلمته بالجلسة المنعقدة بمجلس النواب يومه الاثنين، أن القرارات المتخذة جاءت بعد اجتماعات للجنة العلمية .

وأضاف العثماني، أن الحكومة قررت حظر التجول الليلي وتمديد التدابير الاحترازية خلال الشهر الكريم لاعتبارين “الاول يتمثل في أن الخبراء قدروا أن هذه الإجراءات ساهمت في التحكم في الوضعية الوبائية، ثانيا لأننا كنا نأمل في التخفيف من القيود في حالة التقدم في حملة التلقيح، لكن الخصاص في اللقاحات التي يشهده العالم دفعت الى تمديد هذه التدابير.

وأضاف رئيس الحكومة، أن انتشار السلالة المتحورة بشكل مقلق، ساهم أيضا في فرض قيود احترازية، مشددا على أن هذه الأخيرة غايتها حماية المواطنين من خطر موجه أخرى أو للتقليل من آثارها .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني: كورونا وصلاتنا ل”الخيال”

العثماني: كورونا وصلاتنا ل”الخيال”

2021-04-12 / 4:33 مساءً
Photo of العثماني: نلتزم بالانصات للمواطنين ونثق في ذكائهم ووطنيتهم

العثماني: نلتزم بالانصات للمواطنين ونثق في ذكائهم ووطنيتهم

2021-04-12 / 4:12 مساءً
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2021-04-12 / 12:54 مساءً
Photo of بنشعبون: علينا بذل جهود لضمان ولوج منصف وعادل للقاحات كورونا

بنشعبون: علينا بذل جهود لضمان ولوج منصف وعادل للقاحات…

2021-04-12 / 9:18 صباحًا
Photo of مباحثات تجمع سفير المغرب بالمكسيك مع وزيرة التعليم العمومي

مباحثات تجمع سفير المغرب بالمكسيك مع وزيرة التعليم العمومي

2021-04-11 / 7:20 مساءً
Photo of خبير سياسي : ينبغي لباريس تبني خطاب واضح لإنهاء نزاع الصحراء

خبير سياسي : ينبغي لباريس تبني خطاب واضح لإنهاء…

2021-04-11 / 5:32 مساءً
Photo of خبير : الدينامية الدولية لتأكيد مغربية الصحراء لارجعة فيها

خبير : الدينامية الدولية لتأكيد مغربية الصحراء لارجعة فيها

2021-04-11 / 10:17 صباحًا
Photo of لزرق : قرار المحكمة حول القاسم الانتخابي “صائب “

لزرق : قرار المحكمة حول القاسم الانتخابي “صائب “

2021-04-11 / 9:10 صباحًا
Photo of العثماني في ضيافة البرلمان للحديث عن الحالة الوبائية بالمملكة

العثماني في ضيافة البرلمان للحديث عن الحالة الوبائية بالمملكة

2021-04-11 / 7:00 صباحًا
Photo of بعد استقطابه لأبرشان.. أخنوش يحدث “زلزالا” سياسيا بطنجة

بعد استقطابه لأبرشان.. أخنوش يحدث “زلزالا” سياسيا بطنجة

2021-04-10 / 7:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق