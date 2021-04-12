الصورة : سعد الدين العثماني

العثماني: الوباء تطور بشكل مقلق بالبلاد خلال الأسابيع الأخيرة

2021-04-12 / 4:43 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا تغير وتطور بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر العثماني في كلمته بالجلسة المنعقدة يومه الاثنين، بمجلس النواب، أن الفيروس بدأ في تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابات مؤخرا، بعدما سجل تراجعا وانخفاضا خلال ال4 أشهر الماضية.

وأضاف رئيس الحكومة، أن عدد الوفيات والحالات الحرجة بدورها سجلت زيادة خلال الأسابيع الماضية، لافتا الى أن جهة الدار البيضاء سطات تعد الاولى من حيث أعداد الإصابات والوفيات، واصفا هذه المؤشرات بالمقلقة والخطرة .

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تعليق واحد

  1. لماذا لا تلزمون الشركات الكبرى باعتماد العمل عن بعد علما أنها لها جميع الوسائل و الإمكانيات لتحقيق ذلك خصوصا في هذا الشهر الكريم وبالتالي سيكون هنا تخفيف من الزحام في وسائل النقل العمومية والشوارع و حركية السيارات ، ستنقص الحركية بخمسين بالمائة ، ولتترك المقاهي تفتح أبوابها إلى منتصف الليل مع تقييد حركات إنتقال السكان في قطر عشر كيلومترات كما فعلت عدة دول أوربية

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