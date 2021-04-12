العثماني: الوباء تطور بشكل مقلق بالبلاد خلال الأسابيع الأخيرة

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا تغير وتطور بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر العثماني في كلمته بالجلسة المنعقدة يومه الاثنين، بمجلس النواب، أن الفيروس بدأ في تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابات مؤخرا، بعدما سجل تراجعا وانخفاضا خلال ال4 أشهر الماضية.

وأضاف رئيس الحكومة، أن عدد الوفيات والحالات الحرجة بدورها سجلت زيادة خلال الأسابيع الماضية، لافتا الى أن جهة الدار البيضاء سطات تعد الاولى من حيث أعداد الإصابات والوفيات، واصفا هذه المؤشرات بالمقلقة والخطرة .

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