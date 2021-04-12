العثماني: كورونا وصلاتنا ل”الخيال”
هبة بريس - الرباط
اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن جائحة كورونا فرضت على دول العالم إجراءات وتدابير احترازية غير مسبوقة .
وذكر العثماني في كلمته بالجلسة المنعقدة يومه الاثنين، بمجلس النواب، أن الجائحة نسببت في حظر عدد من الانشطة والتجمعات وتعليق الدراسة وكذا الرحلات الجوية وغيرها.
وتابع رئيس الحكومة قائلا :”كون شي حد قال هادي عامين راه غادي نحبسو الرحلات والطيران بين الدول كون قلنا هادشي خيال، لكن فعلا وصلنا لهادشي مع كورونا” على حد تعبيره
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