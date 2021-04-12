سعد الدين العثماني

العثماني: نلتزم بالانصات للمواطنين ونثق في ذكائهم ووطنيتهم

2021-04-12 / 4:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أنه وحكومته ملتزمون بالانصات للمواطنين والتواصل معهم .

وقال العثماني في كلمته بالجلسة المنعقدة بمجلس النواب يومه الاثنين، : “نثق في ذكاء المغاربة وحسن تقديرهم للامور ووطنيتهم وانخراطهم القوي والواعي كلما اتضحت لهم حقيقة الأمور.”

وأضاف العثماني، أن العالم بأسره اليوم يعيش تحت وطأة هذه الجائحة غير المسبوقة وليس بلدنا فقط، وهو ما دفع عددا من الدول ومن ضمنها المتقدمة لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية.

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تعليق واحد

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك السي العثماني.انتم لا تمثلون سوى انفسكم اما الشعب المغربي فحاشا ان تكونو ممثلوه فكل قراراتكم ضدا على مصلحته. الله ياخد فيكم الحق انت وسابقوك.

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