العثماني: نلتزم بالانصات للمواطنين ونثق في ذكائهم ووطنيتهم

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أنه وحكومته ملتزمون بالانصات للمواطنين والتواصل معهم .

وقال العثماني في كلمته بالجلسة المنعقدة بمجلس النواب يومه الاثنين، : “نثق في ذكاء المغاربة وحسن تقديرهم للامور ووطنيتهم وانخراطهم القوي والواعي كلما اتضحت لهم حقيقة الأمور.”

وأضاف العثماني، أن العالم بأسره اليوم يعيش تحت وطأة هذه الجائحة غير المسبوقة وليس بلدنا فقط، وهو ما دفع عددا من الدول ومن ضمنها المتقدمة لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية.

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