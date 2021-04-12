محمد امكراز

امكراز: مددنا دعم كورونا ل8 قطاعات واخترناها بناء على تقارير المالية

2021-04-12 / 3:47 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير التشغيل والادماج المهني، محمد امكراز، على الحكومة حرصت على دعم جميع القطاعات المتضررة مع بداية انتشار فيروس كورونا وفرض الإجراءات والتدابير الاحترازية، لافتا الى أن القطاعات التي لا زالت تعاني بسبب الجائحة تقرر تمديد دعمها.

وذكر الوزير في معررده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية قررت في اجتماعها الأخير تمديد الدعم لفائدة 8 قطاعات الى غاية شهر يونيو،

وأشار الوزير، الى أن مجموع المستفيدين من الدعم المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ أزيد من 3 ملايين أجير بمبلغ يفوق 6 مليار درهم الى حدود نهاية مارس، مشددا على أن اختيار القطاعات المستفيدة من الدعم بناءا على التقارير والمعطيات المتوفرة لدى وزارة المالية.

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