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تونس.. تحديد شروط لإقامة صلاة التراويح في رمضان

2021-04-12 / 3:26 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حددت وزارة الشؤون الدينية في تونس، اليوم الاثنين، شروطا لإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المساجد.

وفي مقدمة هذه الشروط إقامة صلاة العشاء مباشرة بعد الأذان، وعدم تجاوز صلاتي العشاء والتراويح 30 دقيقة، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.

واشترطت الوزارة كذلك اعتماد وسائل الحماية الفردية من ارتداء الكمامة الطبية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار المصلي لسجادته الخاصة منعا للعدوى، وتهوئة المعالم الدينية والمساجد قبل كل صلاة وأثناءها، والحرص على إقامة الصلاة في الفضاءات المفتوحة كلما توفر ذلك.

كما اشترطت وزارة الشؤون الدينية من أجل إقامة صلاة التروايح في المساجد في رمضان تجنب اصطحاب الأطفال، والامتناع التلقائي عن ارتياد المسجد بالنسبة لكبار السن أو عند ظهور أي أعراض مشابهة لأعراض مرض “كوفيد-19″، فضلا عن مراعاة بقية الإجراءات الواردة في بروتوكول حفظ الصحة الخاص بالمعالم الدينية.

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تعليق واحد

  1. اللهم تمنع صلاة التراويح في المساجد احسن من تبدأ الانتقائية للمصلين فكيف تسمح لهذا وتمنع هذا انه نوع من الزايدة الدينية كلنا مسلمون والتراويح ليست فرضا ويمكن صلاتها في البيت

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