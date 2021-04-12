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الإبراهيمي: يمكننا البدء بتخفيف قيود كورونا بنهاية شهر رمضان

2021-04-12 / 2:32 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تحدث البروفيسور وعضو اللجنة العلمية والتقنية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، عن إمكانية التخفيف من القيود الاحترازية بنهاية شهر رمضان الكريم.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” :”تصوري الذي قد يخطأ و قد يصيب…. بنهاية الشهر الفضيل نكون قد وصلنا إن شاء الله إلى منتصف شهر ماي… وكما قلت مرات متعددة فالمقاربة يجب أن تكون “المعطيات قبل القرارات” و إذا ما استمرت الحالة الوبائية في شبه استقرار للأرقام و البيانات و تمكننا من تلقيح أكبر عدد ممكن من المغاربة…. نكون قد وطدنا مكاسبنا من الناحية العملية … و يمكن أن نبدأ بتخفيف كثير من القيود…”.

وأضاف عضو اللجنة العلمية والتقنية، أنه “يمكن فتح المساجد لجميع الصلوات و قراءة الورد القرءاني اليومي و للدروس الدينية و محو الأمية لتلعب المساجد دورها المجتمعي الكامل… كما يمكن فتح المقاهي و المطاعم لمدة زمنية أطول عسى أن تستعيد كثيرا من عافيتها المادية… و السماح بالتجمعات بأعداد معقولة…. و رفع قيود التنقل بين الجهات الخضراء…. كل هذا في انتظار التقييم الشهري القادم….”

وشدد الابراهيمي على دور المواطن كحلقة أساسية في مواجهة هذه الأزمة الصحية، مشيرا الى أن كل فرد منا، مهم في هذه العملية و بدونه لن ولا ننجح..

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