سعد الدين العثماني

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2021-04-12 / 12:54 مساءً
1
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والثاني بتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، والثالث بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بالمناطق المحمية.

وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نونبر 1988 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنشعبون: علينا بذل جهود لضمان ولوج منصف وعادل للقاحات كورونا

بنشعبون: علينا بذل جهود لضمان ولوج منصف وعادل للقاحات…

2021-04-12 / 9:18 صباحًا
Photo of مباحثات تجمع سفير المغرب بالمكسيك مع وزيرة التعليم العمومي

مباحثات تجمع سفير المغرب بالمكسيك مع وزيرة التعليم العمومي

2021-04-11 / 7:20 مساءً
Photo of خبير سياسي : ينبغي لباريس تبني خطاب واضح لإنهاء نزاع الصحراء

خبير سياسي : ينبغي لباريس تبني خطاب واضح لإنهاء…

2021-04-11 / 5:32 مساءً
Photo of خبير : الدينامية الدولية لتأكيد مغربية الصحراء لارجعة فيها

خبير : الدينامية الدولية لتأكيد مغربية الصحراء لارجعة فيها

2021-04-11 / 10:17 صباحًا
Photo of لزرق : قرار المحكمة حول القاسم الانتخابي “صائب “

لزرق : قرار المحكمة حول القاسم الانتخابي “صائب “

2021-04-11 / 9:10 صباحًا
Photo of العثماني في ضيافة البرلمان للحديث عن الحالة الوبائية بالمملكة

العثماني في ضيافة البرلمان للحديث عن الحالة الوبائية بالمملكة

2021-04-11 / 7:00 صباحًا
Photo of بعد استقطابه لأبرشان.. أخنوش يحدث “زلزالا” سياسيا بطنجة

بعد استقطابه لأبرشان.. أخنوش يحدث “زلزالا” سياسيا بطنجة

2021-04-10 / 7:53 مساءً
Photo of أمانة “البيجيدي” :القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مسّ بالشرعية

أمانة “البيجيدي” :القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مسّ بالشرعية

2021-04-10 / 6:24 مساءً
Photo of رئيس البنك الدولي يهنئ المغرب على استراتيجيته الاستباقية لمواجهة “كورونا”

رئيس البنك الدولي يهنئ المغرب على استراتيجيته الاستباقية لمواجهة…

2021-04-10 / 3:42 مساءً
Photo of عضو بارز بحزب “بايدن” تشيد بالدور “المهم” للمغرب في توحيد إفريقيا

عضو بارز بحزب “بايدن” تشيد بالدور “المهم” للمغرب في…

2021-04-10 / 12:29 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق