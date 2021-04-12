هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والثاني بتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، والثالث بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بالمناطق المحمية.

وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نونبر 1988 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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