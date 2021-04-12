انقطاعات الماء بإقليم سطات.. المكتب الوطني يوضح

محمد منفلوطي - هبة بريس

تماشيا مع خطها التحريري المؤمن بالرأي والرأي الآخر، وانسجاما مع مبدأ حق الرد مكفول للجميع، توصلت هبة بريس ببيان توضيحي صادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ردّا على مقال سبق وأن نشرته هبة بريس بعنوان ” ضعف خدمات الماء الشروب بسطات وسؤال الحكامة الجيدة والتواصل الفعال‎”، حيث قــــــــــدّم المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- مجموعة من التوضيحات التالية: ” بسبب عطب تقني نتج عنه حدوث تسرب مائي على مستوى القناة الرئيسية الدورات-الدار البيضاء التي تزود بالماء الشروب عدة مدن ومراكز بإقليمي سطات وبرشيد والدار البيضاء الكبرى، فقد تم توقيف استغلال القناة الرئيسية وإصلاح العطب التقني في زمن قياسي يوم 07 ابريل 2021 دون تسجيل أي اضطرابات في عملية توزيع الماء الصالح للشرب على مستوى المراكز والدواوير التي يسهر المكتب على تسيير خدمة الماء الصالح الشرب بها”.

وأضاف البلاغ التوضيحي أنه وتجدر الإشارة إلى أن المكتب قام بجميع الإجراءات الاستباقية اللازمة وكذا إخبار والتواصل مع المصالح والجماعات الترابية المعنية دون تلقي أي شكاية في الموضوع.

وأنهى البلاغ مضمونه كون المكتب يبقى رهن إشارة زبنائه الكرام في حالة وجود أي شكاية متعلقة بخدمة الماء الصالح للشرب أو خدمة التطهير السائل، ويمكنهم الاتصال بمركز خدمة الزبناء (CRC) بالاتصال بالرقم77 200 77 080 أو الاتصال مباشرة بالمركز الموجود في منطقة سكناهم، وستقوم مصالح المكتب، بدون أي تأخير، بدراسة ومعالجة الشكايات الواردة عليها.

ونحن بدورنا في هبة بريس، ومن أجل الوقوف على حقيقة بعض الانقطاعات المفاجئة التي تعرفها بعض المناطق القروية او الأحياء السكنية داخل المدينة، قد قامت هبة بريس بزيارة ميدانية إلى مكتب المسؤول الأول عن القطاع بمدينة سطات في وقت سابق والذي لم تجده في مكتبه تاركة رسالة هناك لدى الكتابة الخاصة من أجل التواصل، إلا أن باب الحوار لازال مغلقا مما يتعارض مع مبدأ الحصول على المعلومة المكفول دستوريا.

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