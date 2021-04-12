“واش كورونا كتخرج غا فالليل”.. بروفيسور يشرح سبب حظر التجول الليلي

هبة بريس - الرباط

أجاب البروفيسور عز الدين الابراهيمي، عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عن سؤال عدد من المغاربة بخصوص سبب فرض حظر التجول الليلي لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “واش كورونا كتخرج بالليل فقط؟ بما أن صيغة السؤال مستفزة فسأجيب عنه بالخشيبات…. إذا اعتبرنا أن الحركية خلال اليوم و في إطار الإغلاق الليلي الحالي من الثامنة مساءا إلى السادسة صباحا هي ” 100 في المئة”… فإن رفع و حدف هذا الإغلاق و ل12 ساعة إضافية سيؤدي إلى رفع الحركية على الأقل إلى ” 200 في المئة” و لا سيما مع عاداتنا في شهر رمضان الفضيل (100 ديال الليل زائد 100 ديال النهار)…. ”

وتابع البروفيسور متسائلا :”هل يمكن لأي أحد منا و بمنطق علمي أن يثبت أن هذا الارتفاع لن يؤدي إلى تفشي الفيروس و انتشار المرض؟ هل لن نكون بذلك نجازف بالوضعية الوبائية الشبه مستقرة لاسيما و أرقام جهة الدارالبيضاء تقلق ؟ هل بذلك، لا نغامر بخروج سريع من الأزمة و نضيع الصيف و كل لبنه؟ أظن أن كل هاته الأسئلة المشروعة كذلك تداولت خلال أخذ القرار التدبيري و الذي لا يحضره أعضاء اللجنة العلمية… مما يصلني بالسؤال الموالي….. واش اللجنة العلمية هي اللي كتقرر؟”

بالطبع لا، يتابع عضو اللجنة العلمية بالقول، قبل أن يسترسل موضحا، فهي تعطي توصيات تؤخذ بعين الإعتبار ككل المعطيات الأخرى كالاقتصادية و المجتمعية و اللوجيستسكية الصحية لأخذ القرار التدبيري المسؤول.

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