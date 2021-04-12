“واش كورونا كتخرج غا فالليل”.. بروفيسور يشرح سبب حظر التجول الليلي
أجاب البروفيسور عز الدين الابراهيمي، عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عن سؤال عدد من المغاربة بخصوص سبب فرض حظر التجول الليلي لمكافحة انتشار الفيروس.
وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “واش كورونا كتخرج بالليل فقط؟ بما أن صيغة السؤال مستفزة فسأجيب عنه بالخشيبات…. إذا اعتبرنا أن الحركية خلال اليوم و في إطار الإغلاق الليلي الحالي من الثامنة مساءا إلى السادسة صباحا هي ” 100 في المئة”… فإن رفع و حدف هذا الإغلاق و ل12 ساعة إضافية سيؤدي إلى رفع الحركية على الأقل إلى ” 200 في المئة” و لا سيما مع عاداتنا في شهر رمضان الفضيل (100 ديال الليل زائد 100 ديال النهار)…. ”
وتابع البروفيسور متسائلا :”هل يمكن لأي أحد منا و بمنطق علمي أن يثبت أن هذا الارتفاع لن يؤدي إلى تفشي الفيروس و انتشار المرض؟ هل لن نكون بذلك نجازف بالوضعية الوبائية الشبه مستقرة لاسيما و أرقام جهة الدارالبيضاء تقلق ؟ هل بذلك، لا نغامر بخروج سريع من الأزمة و نضيع الصيف و كل لبنه؟ أظن أن كل هاته الأسئلة المشروعة كذلك تداولت خلال أخذ القرار التدبيري و الذي لا يحضره أعضاء اللجنة العلمية… مما يصلني بالسؤال الموالي….. واش اللجنة العلمية هي اللي كتقرر؟”
بالطبع لا، يتابع عضو اللجنة العلمية بالقول، قبل أن يسترسل موضحا، فهي تعطي توصيات تؤخذ بعين الإعتبار ككل المعطيات الأخرى كالاقتصادية و المجتمعية و اللوجيستسكية الصحية لأخذ القرار التدبيري المسؤول.
8 تعليقات
سؤال بالخشيبات يا بروفيسور،هل كورورنا لا تنتشر في الاسواق والاتوبيسات حيث الازدحام السديد وتنتشر فقط في المساجد؟؟؟؟؟
اضرب دورة للسوق في هذه الساعة فترى العجب العجاب لاتبتعد الكمامات….
اضرب دوره في السوق في هذه الساعة لاتبتعد لا كمامات لا…
وعنداكم طلقوها فعيد لكبير باش تبيعو لحوالا
سولوه اش تتعرف في العلم قاليهم تنزيد فيه.
اسي البروفيسور ، سي شرح لراسك بالخشيبات ، تدوينتك فيها استعلاء وتصغير للناس .. اشنو فيها إلى شرحتي بلا استعلاء و تشرح للناس لي معارفينش بسلاسة ، الفرق كبير بينك وبين ل بروفيسور ديال الدول المتقدمة ، وهدا دليل على كيف راك تتعامل مع المرضى لي تيكونو تحت الرعاية ديالك .. ماشاء الله عليك!!!!
السي الخشيبات انا دكتور وطريقتك مستفزة وتنم عن مستواك المتواضع انت ومن وضعك. بما انك تفضل لغة الخشيبات فلا بأس ان اذكرك انه عندما نركز جميع الانشطة الاجتماعية والاقتصادية في 12 ساعة بدل 24 ساعة فإننا نساهم في تكدس الاسواق ووسائل النقل والفضاءات وبالتالي فانكم كاتساهموا في انتقال العدوى وانتشارها هذا دون اغفال حالة التمرد لدى عموم الشعب اللي قهرتوه بقراراتكم المنقولة عن دول تعرفون من هي واللي جهلتوه والتي لاتشبهنا لا بنيويا ولا….. بنية المغرب الديمغرافية ونسبة الملقحين ونسبة الشباب الذين تعرضوا للفيروس دون ان تظهر عليهم عوارض اكلينيكية تسمح لنا (تفرض عليكم مهنيا واخلاقيا) بمزيد من تخفيف اجراءات الاغلاق لاسيما في شهر رمضان الذي له رمزية دينية وأثر اقتصادي على الاسر ذات الدخل غير المستقر
أود هنا أن أسأل السيد البروفيسور المحترم . ما الفئدة من حضر التجول في الليل ما دام النهار يوفر كل أسباب أنتشار الفايروس ؟؟ ها قد مرت اشهر عديدة على هذا الاجراء و انتشار الفيروس لا زال قائما. و ما دمنا نريد القضاء على الفايروس تماما لما لا يكون هناك حجر صحي كلي لمدة شهر واحد و اغلاق الخدود و فرض اجراءات صارمة على كل الوافدين على المغرب باجراء التحاليل.
انا ان بقينا على هذا الحال فلن يتوقف الوباء عن الانتشار أبدا .
والحل يا بروفيسور المنطقي هو :
-حجر صحي شامل حتى يختفي الوباء
– التعايش مع الوباء و ترك الناس يسعون وراء ارزاقهم.