سعيد بوتفليقة

الجزائر: استجواب سعيد بوتفليقة في تهمة التأثير على قرارات العدالة

منذ 32 دقيقة
0
هبة بريس - وكالات

يخضع اليوم الاثنين، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، ومستشاره سعيد بوتفليقة للاستجواب، وفق ما كشفه محاميه في تصريح صحفي.

وقد تم نقل السعيد بوتفليقة وسط حراسة أمنية مشددة من قبل عناصر الدرك الوطني من المؤسسة العقابية في الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة إلى محكمة سيدي محمد بقلب الجزائر.

ويتابع السعيد بوتفليقة رفقة وزير العدل الأسبق الطيب لوح في جناية التأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين ورجال أعمال معروفين إلى جانب زوجة وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وأفراد من عائلته.

وكان سعيد بوتفليقة ورط شقيقه بتأكيده خلال التحقيقات في بدية العام أنه تلقى أمرا منه بإلغاء الأمر بالقبض الدولي على عائلة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الفار من العدالة، والذي تم بطريقة غير قانونية بالرغم من أن التحقيق معهم أكد تورطهم في قضايا فساد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميركل تلغي تسجيلها لتلقي لقاح أسترازينيكا

ميركل تلغي تسجيلها لتلقي لقاح أسترازينيكا

منذ ساعتين
Photo of بوادر أزمة بين الجزائر وفرنسا.. مسؤول جزائري يصفها بـ”العدو التقليدي”

بوادر أزمة بين الجزائر وفرنسا.. مسؤول جزائري يصفها بـ”العدو…

منذ 13 ساعة
Photo of مسؤول أمريكي: الصين تسببت بتفاقم أزمة كورونا

مسؤول أمريكي: الصين تسببت بتفاقم أزمة كورونا

منذ 14 ساعة
Photo of دول عربية تُعلن غرّة رمضان الثلاثاء المقبل

دول عربية تُعلن غرّة رمضان الثلاثاء المقبل

منذ 15 ساعة
Photo of زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق ايران

زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق ايران

منذ 16 ساعة
Photo of مصر تُعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

مصر تُعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

منذ 17 ساعة
Photo of إيطاليا تفرج عن سفينة إنقاذ المهاجرين “ألان كردي” المحتجزة

إيطاليا تفرج عن سفينة إنقاذ المهاجرين “ألان كردي” المحتجزة

منذ 20 ساعة
Photo of مسلح يطلق النار في فندق بهاواي ويتحصن داخله

مسلح يطلق النار في فندق بهاواي ويتحصن داخله

منذ 20 ساعة
Photo of الصين تسلم كوريا الجنوبية 4 مطلوبين بعملية احتيال كبيرة

الصين تسلم كوريا الجنوبية 4 مطلوبين بعملية احتيال كبيرة

منذ 23 ساعة
Photo of مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضان

مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضان

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق