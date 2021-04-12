الجزائر: استجواب سعيد بوتفليقة في تهمة التأثير على قرارات العدالة

هبة بريس - وكالات

يخضع اليوم الاثنين، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، ومستشاره سعيد بوتفليقة للاستجواب، وفق ما كشفه محاميه في تصريح صحفي.

وقد تم نقل السعيد بوتفليقة وسط حراسة أمنية مشددة من قبل عناصر الدرك الوطني من المؤسسة العقابية في الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة إلى محكمة سيدي محمد بقلب الجزائر.

ويتابع السعيد بوتفليقة رفقة وزير العدل الأسبق الطيب لوح في جناية التأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين ورجال أعمال معروفين إلى جانب زوجة وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وأفراد من عائلته.

وكان سعيد بوتفليقة ورط شقيقه بتأكيده خلال التحقيقات في بدية العام أنه تلقى أمرا منه بإلغاء الأمر بالقبض الدولي على عائلة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الفار من العدالة، والذي تم بطريقة غير قانونية بالرغم من أن التحقيق معهم أكد تورطهم في قضايا فساد.

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