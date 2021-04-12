محكمة البيضاء تقضي بثبوت نسب الطفلة نور للمحامي الطهاري

هبة بريس - الدار البيضاء

أصدرت المحكمة الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء ، يومه الاثنين، حكمها في قضية ثبوت نسب الطفلة نور.

وقضت المحكمة، بثبوت نسب الطفلة نور كابنة للمحامي محمد الطهاري .

وجاء حكم المحكمة، بعدما أمرت قبل أسابيع بإجراء الخبرة الجينية لإنهاء الجدل حول نسب الطفلة نور واستفادتها من حقوقها الطبيعية في النسب والرعاية والنفقة.

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