محكمة البيضاء تقضي بثبوت نسب الطفلة نور للمحامي الطهاري
هبة بريس - الدار البيضاء
أصدرت المحكمة الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء ، يومه الاثنين، حكمها في قضية ثبوت نسب الطفلة نور.
وقضت المحكمة، بثبوت نسب الطفلة نور كابنة للمحامي محمد الطهاري .
وجاء حكم المحكمة، بعدما أمرت قبل أسابيع بإجراء الخبرة الجينية لإنهاء الجدل حول نسب الطفلة نور واستفادتها من حقوقها الطبيعية في النسب والرعاية والنفقة.
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تعليق واحد
الحق يعلى ولايعلى عليه ادا كاين الحجة تابتة فما عليه الا الاعتراف وخاصة هو من المأذون للقسم المهني