انجيلا ميركل

ميركل تلغي تسجيلها لتلقي لقاح أسترازينيكا

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

ألغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تسجيلها لتلقي لقاح فيروس كورونا، بحسب صحيفة بيلد.

وكان من المقرر أن تتلقى ميركل اللقاح في مركز التطعيم في منطقة تمبلهوف.

ويستخدم مركز التلقيح في تمبلهوف لقاح الشركة البريطانية السويدية أسترازينيكا.

وقالت الصحيفة إنه تم الإلغاء من خلال خدمة حجز المواعيد عبر الإنترنت ”Doctolib“.

وتعزو الصحيفة ذلك إلى حضور ميركل اجتماعا مغلقا لكتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.

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