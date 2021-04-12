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طقس الاثنين .. قطرات مطرية محتملة بهذه المناطق

منذ ساعتين
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، فضلا عن ظهور سحب أخرى منخفضة وكثيفة فوق غرب الواجهة المتوسطية حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة.

كما تتوقع تمركز سحب غير مستقرة فوق الأطلس المتوسط مع نزول قطرات مطرية، واحتمال تسجيل رعد، حيث قد تمتد نحو جنوب المنطقة الشرقية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال بالسواحل الجنوبية والوسطى، ومن الشرق بالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد ،ومن الشمال أو من الغرب أحيانا على العموم بباقي أرجاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و11 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و19 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و18 درجة بجبال الأطلس، وما بين 18 و23 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وما بين 23 و29 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والريف الغربي، وداخل كل من منطقة اللوكوس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 29 و35 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وداخل منطقة سوس وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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