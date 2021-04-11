جبهة البوليساريو تُعلن مصرع قيادي آخر في صفوفها

2021-04-11 / 11:24 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية مقتل أحد قيادييها قرب المنطقة العازلة تفاريتي على يد القوات المسلحة الملكية المغربية، ويتعلق الأمر ب”الناجم ولد الدية”.

وكان “ولد الدية”، الذي يعد من كبار عسكريي البوليساريو، متواجدا رفقة” الداه البندير ” قائد مايسمى درك الانفصاليين، حيث لقي بدوره مصرعه في قصف استهدف شرذمة الانفصاليين على مقربة من المنطقة العازلة.

ومنذ تطهير معبر الكركرات من قبل المليشيات الانفصالية تتعامل القوات المسلحة الملكية بصرامة مع أي استفزازات قد تحصل على طول الجدار الرملي العازل.

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