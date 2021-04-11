فاس تهتز على وقع جريمة قتل عشريني بالسلاح الأبيض

هبة بريس – فاس

اهتز حي الكريان الحجوي التابع لمقاطعة المرنيين بمدية فاس، اليوم الأحد 11 ابريل الجاري، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني، إثر تلقيه لطعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض.

ووفق مصادر “هبة بريس″، فإن الهالك، البالغ من العمر 26 سنة، لقي مصرعه بعدما دخل في سوء تفاهم مع الجاني ، تطور إلى نزاع تلقى خلالها الضحية طعنات بواسطة سلاح أبيض، أسقطته جثة هامدة على الفور في مكان الواقعة. مشيرة إلى أن فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن فاس ألقت القبض على المشتبه فيه في ظرف وجيز لا يتعدى ساعة عن وقوع الجريمة

المصادر ذاتها أشارت إلى أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، والشرطة القضائية، والعلمية، التي عملت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم الاحتفاظ بالمتهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات ارتكاب هذه الجريمة

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