الصورة تعبيرية

فاس تهتز على وقع جريمة قتل عشريني بالسلاح الأبيض

منذ 21 دقيقة
0

هبة بريس – فاس

اهتز حي الكريان الحجوي التابع لمقاطعة المرنيين بمدية فاس، اليوم الأحد 11 ابريل الجاري، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني، إثر تلقيه لطعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض.

ووفق مصادر “هبة بريس″، فإن الهالك، البالغ من العمر 26 سنة، لقي مصرعه بعدما دخل في سوء تفاهم مع الجاني ، تطور إلى نزاع تلقى خلالها الضحية طعنات بواسطة سلاح أبيض، أسقطته جثة هامدة على الفور في مكان الواقعة. مشيرة إلى أن فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن فاس ألقت القبض على المشتبه فيه في ظرف وجيز لا يتعدى ساعة عن وقوع الجريمة

المصادر ذاتها أشارت إلى أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، والشرطة القضائية، والعلمية، التي عملت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم الاحتفاظ بالمتهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات ارتكاب هذه الجريمة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شاطئ الحسيمة يلفظ جثة مُتحللة

شاطئ الحسيمة يلفظ جثة مُتحللة

منذ 5 ساعات
Photo of سيدة وابنتها القاصر متورطتان في جريمة قتل بتيفلت

سيدة وابنتها القاصر متورطتان في جريمة قتل بتيفلت

منذ 6 ساعات
Photo of رصاصة شرطي توقف شخصا هدد أمن المواطنين بسلا

رصاصة شرطي توقف شخصا هدد أمن المواطنين بسلا

منذ 12 ساعة
Photo of تطوان.. توقيف شخص حرض المواطنين على خرق حالة الطوارئ

تطوان.. توقيف شخص حرض المواطنين على خرق حالة الطوارئ

منذ يوم واحد
Photo of فاس.. توقيف 18 شخصا متورطين في إعداد منزل للدعارة والفساد

فاس.. توقيف 18 شخصا متورطين في إعداد منزل للدعارة…

منذ يوم واحد
Photo of العيون.. إحباط محاولة لتهريب 1500 قرص مهلوس وكمية من الكوكايين

العيون.. إحباط محاولة لتهريب 1500 قرص مهلوس وكمية من…

منذ يوم واحد
Photo of الرصاص يلعلع بمراكش لتوقيف أفراد أسرتين دخلوا في شجار عنيف

الرصاص يلعلع بمراكش لتوقيف أفراد أسرتين دخلوا في شجار…

منذ يومين
Photo of الفيندق .. توقيف شخص وحجز 1500 قرص طبي مخدر

الفيندق .. توقيف شخص وحجز 1500 قرص طبي مخدر

منذ يومين
Photo of الصويرة : توقيف “دركي” غرر بقاصر إبنة مستشار من “البيجيدي”

الصويرة : توقيف “دركي” غرر بقاصر إبنة مستشار من…

منذ يومين
Photo of صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في عقده الرابع ضواحي تاونات

صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في عقده الرابع ضواحي…

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق